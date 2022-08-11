Жители областного центра в соцсетях возмутились варварским отношением к деревьям на улице...

Жители областного центра в соцсетях возмутились варварским отношением к деревьям на улице Чайковского. Кто-то серьёзно повредил стволы, содрав с них слой коры и повредил корни.Оказалось, что это результат недавних работ по ремонту трубопровода. В мэрии подтвердили, что ответственность понесет подрядчик, который так варварски поступил с зелёными насаждениями. Его обязали обработать стволы садовым варом и наложить садовый бинт. За деревьями будет организовано наблюдение, в случае гибели ущерб будет компенсирован.Кадры из VK «Подслушано во Владимире»