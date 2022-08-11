Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денег. Об этом 11 августа рассказали в пресс-службе

Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денег. Об этом 11 августа рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Общая сумма обналиченных денег превысила 145 млн рублей. Участники группы при этом заработали около 9 млн. Полиция задержала троих мужчин, сейчас решается вопрос о взятии их под стражу. В ходе