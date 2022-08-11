С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153464 владимирцев.

Во Владимирской области на 11 августа выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 человек. Ещё по 7 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Петушинском, 9 - в Ковровском, 6 - в Кольчугинском, 8 - в Александровском, 10 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Юрьев-Польском и Камешковском, по 2 - в Суздальском и Меленковском, по 1 - в Судогодском, Собинском, Вязниковском и Киржачском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153464 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41710 заболевших во Владимире, 18098 - в Ковровском районе и 16898 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.