Мост через реку Киржач близ посёлка Городищи – один из самых протяжённых на первом этапе трассы...

Мост через реку Киржач близ посёлка Городищи – один из самых протяжённых на первом этапе трассы М-12 в Московской и Владимирской областях, строительство которого ведёт ГК «Стройтрансгаз», сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Длина искусственного сооружения составляет 268 м, а ширина – 24,6 м. Мост будет опираться на 8 железобетонных опор, раздельных для каждого направления движения. По каждой стороне будет обустроено 2 полосы для автомобилей.В связи с высокой готовностью опор стартовали работы по надвижке на них пролётного строения. Оно собирается на берегу, затем при помощи силовых гидроцилиндров надвигается в проектное положение.Для защиты подходных насыпей автодороги от размывов реки Киржач проектом предусмотрено устройство подпорных стен – набережных. Работы по их возведению ведутся параллельно возведению основного мостового перехода.Строительство трассы М-12 ведётся в ускоренном режиме. ГК «Стройтрансгаз» до конца текущего года планирует завершить работы на 48 из 80 км первого этапа. Контроль за ходом работ регулярно проводится со стороны председателя Правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко и главы Владимирской области Александра Авдеева.Фото пресс-службы администрации Владимирской области