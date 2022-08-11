Под контролем Собинских судебных приставов компания Волгабас выплатила административный штраф в...

Под контролем Собинских судебных приставов компания "Волгабас" выплатила административный штраф в размере 200 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, Ростехнадзор провел внеплановую выездную проверку в автобусном заводе, в результате которой были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, связанные с поставкой газа. По данному факту "Волгабас" был привлечен к административной ответственности за «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Собинского района. Сотрудник регионального Управления ФСССП уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил, что в случае неисполнения исполнительных документов в срок, предоставленный для добровольной оплаты, будет взыскан исполнительский сбор и применены меры принудительного исполнения. Кроме этого, в отношении производителя автобусной техники был объявлен запрет на совершение действий по распоряжению, регистрационных действий в отношении следующих транспортных средства: автомобилей «НИССАН ТЕАНА», «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» и еще 4 автобусов «ВОЛГАБАС».В результате, должник незамедлительно оплатил задолженность в установленный законом добровольный срок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото Volgabus Group Official