К поискам подключились волонтёры из «Лиза Алерт».

Во Владимирской области с 27 июля ищут 49-летнего Сергея Бубнова. Он ушел из дома в Коврове и пропал.На протяжении двух недель о его судьбе ничего не известно. К поискам подключились волонтёры из «Лиза Алерт».«Рост мужчины 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые», - уточнили приметы добровольцы поисково-спасательного отряда.Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея Валерьевича, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.