Сообщить о нарушениях прав избирателей или получить консультацию юриста. Сегодня в региональном...

Сообщить о нарушениях прав избирателей или получить консультацию юриста. Сегодня в региональном аппарате Уполномоченного по правам человека начала работу горячая линия.Она будет действовать в течение всего периода избирательной кампании до 11 сентября включительно. Особое внимание - защите прав граждан с инвалидностью и доступности избирательных участков. Также по телефону специалистам можно будет задать вопросы о времени проведении, участниках выборов и, конечно, своих избирательных правах. Можно позвонить сотрудникам как лично, так и отправить сообщение. Телефон "горячей линии" на ваших экранах .8-900-478-00-33 или 8 (4922) 53-11-31, 52-20-60 – Горячая линия Аппарата Уполномоченного по правам человека во Владимирской области