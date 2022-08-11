Во Владимирской области прокуратура во взаимодействии с Следственной частью СУ УМВД возбудила...
Во Владимирской области прокуратура во взаимодействии с Следственной частью СУ УМВД возбудила уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств.
Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, общая сумма «обналиченных» денежных средств превысила 145 миллионов рублей, непосредственно участники группы получили преступный доход в размере более 9 миллионов рублей.
Трое участников группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Сотрудниками полиции были проведены обыски по месту нахождения более 10 юридических лиц, в том числе строительных организаций, а также по месту жительства подозреваемых. В результате чего, были получены доказательства преступной деятельности фигурантов.
Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой области.
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