Движение на участке, где произошла автокатастрфа сейчас затруднено.

Водитель фуры погиб в огненном ДТП на М-7 в Вязниковском районе. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По предварительным данным, около 9.30 на 295 км федеральной трассы водитель грузовика «Скания» врезался в стоящий перед светофором «Вольво» с полуприцепом. В результате аварии первый большегруз загорелся. Водитель авто скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.«Движение на участке, где произошла автокатастрфа сейчас затруднено. Инспекторы ГИБДД регулируют поток транспорта», - уточнили в полиции.По факту трагедии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства происшествия.