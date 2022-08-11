Более восьмидесяти единиц дорожной техники приобрела Владимирская область в этом году. Это в четыре...

Более восьмидесяти единиц дорожной техники приобрела Владимирская область в этом году. Это в четыре раза больше ,чем в прошлом. Половина машин отправится в города и районы. Объем дорожного фонда региона также превышает прошлогодние показатели. 9 миллиардов рублей. Об особенностях работы в этом году рассказал директор областного департамента транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков.Николай Теняков, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства:– Область в этом году в дорожном фонде имеет средств больше чем в прошлом году порядка на 2,4 миллиарда рублей ......руководством области было принято решение о закупке дорожной техники. Выделены соответствующие средства . и опять же таких объемов техники мы никогда не закупали.Это более 80 машин.