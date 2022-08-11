Во Владимире полицейские задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в краже телефона у кондуктора автобуса, произошедшую зимой. По информации УМВД России по Владимирской области, зимним

Во Владимире полицейские задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в краже телефона у кондуктора автобуса, произошедшую зимой. По информации УМВД России по Владимирской области, зимним утром задержанная заметила, что телефон лежит на месте кондуктора, пока владелец работает в другом конце автобуса. Убедившись, что никто не смотрит, женщина похитила телефон за 20 тысяч рублей и вышла на ближайшей