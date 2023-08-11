Как юрьевпольская рябина прославила Владимирскую губернию на весь мир? Та самая невежинская. И...

Как юрьевпольская рябина прославила Владимирскую губернию на весь мир?Та самая невежинская. И почему из "Невежинской" она вдруг превратилась в "нежинскую" ? На родине рябинового бренда побывала Мария Городская.- Все везде"нежинская, нежинская". А нам обидно! Разве она "нежинская"? Она "невеженская"!Историю "Невежинской" ягоды помнят и рассказывают на родине рябины, в селе Невежино Юрьев-Польского района. Есть две легенды, говорит Лидия Вахеева. По первой, ещё в 19 веке московский виноторговец Пётр Смирнов, чтобы конкуренты не прознали, откуда для вкуснейшей рябиновки берётся сырьё, прозвал её "Нежинской". Вторая версия гласит, что название поменяли из-за неблагозвучности - слово "невежа" могло отпугнуть покупателей и его заменили на красивую "нежность".Лидия Вахеева, уроженка с. Невежино:- Он даже посылал семена или какие-то отростки заграницу. Вот это всё Устинов Александр Иванович делал.Лидия Николаевна и Александр Иванович - троюродные брат и сестра. Устинов родился в конце 19-го века. Работал в местном колхозе садоводом. И культивировал рябину. Посадил целый сад - на возвышенности. А по России и заграницу отправлял почтой "отводки" - часть веточки рябины. Её наклоняли до земли - пока не прорастали корни.Лидия Вахеева, уроженка с. Невежино:- Ой, такая рябина была! Такие кисти! Сейчас уже не то.Деревьям, которые остались на садовых участках, уже больше века. Как они появились - никто не знает. Но повсеместную славу "Нежинская рябина" успела снискать задолго до этого. Благодаря тому же Смирнову - в 1889-м году русский напиток стал сенсацией в Париже и получил золотую медаль.Лидия Вахеева, уроженка с. Невежино:- Варенье варили. Варенье прекрасное! Раньше и ели, и морозили. На чердаке мама стянет решето - и мы с хлебом ели.Сочная, кисло-сладкая. Сейчас здесь уже никто не занимается культивацией рябины, сетует Лидия Николаевна. Вековые деревья медленно погибают, но надежда есть. На некоторых садовых участках появляются дикие всходы. Невежинские ягоды, чтобы не исчезнуть бесследно, прорастают сами собой.Мария Городская, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".