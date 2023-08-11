Роман Балакин занял первое место в конкурсе “Портрет фронтовой собаки”. Теперь рисунок мальчика станет открыткой. Роман Балакин занял первое место в категории от 6 до 8 лет. Мальчик

Роман Балакин занял первое место в конкурсе “Портрет фронтовой собаки”. Теперь рисунок мальчика станет открыткой. Роман Балакин занял первое место в категории от 6 до 8 лет. Мальчик нарисовал овчарку в бронежилете и очках, работа называется «Пёс-пехотинец по кличке БАНДИТ». Теперь этот рисунок будет напечатан на лимитированной серии открыток, сообщили организаторы конкурса. Творческое состязание организовал