Блогер-путешественник на трицикле сделал остановку во Владимире Ничто не может остановить на пути...

Блогер-путешественник на трицикле сделал остановку во ВладимиреНичто не может остановить на пути к мечте, а точнее к рекордам блогера-путешественника Антона Кухту. Петербуржец на своем трицикле держит маршрут на Дальний Восток. И его остановку во Владимире "Вести" не могли пропустить. С рекордсменом прокатилась Ангелина Свищ.Компактный снаружи - вместительный внутри. Трехколесный "Мотылек", рассказывает его хозяин, разгоняется до 80ти километров в час. За "штурвалом" - путешественник со стажем. Антон Кухта побывал в 68 странах мира. Теперь житель Санкт-Петербурга решил увидеть необъятные красоты родины. Первая остановка после Москвы - Владимир.Антон Кухта, путешественник:- Интересный город, такой милый и приятный. Мне немного не повезло с погодой, целый день шел дождь и поэтому я не очень много успел посмотреть но ваши главные достопримечательности увидел. Мы с мотыльком подъехали по фотографировались, батюшки нас тоже благословили на маршрут.Конечная точка - Владивосток. Общая протяженность запланированного маршрута - 10 тысяч километров. Антон Кухта планирует попасть в Книгу Рекордов России - за путешествием следят через специальный трекер. Но рекорд, конечно, не главная цель.Антон Кухта, путешественник:- Хочется посмотреть Россию. Как можно больше увидеть достопримечательностей, потому что у нас красивая страна, есть что посмотреть и вот на таком транспорте попробуем это сделать.Идею объездить страну " вдоль " Антон вынашивал на протяжении 5 лет. Транспорт путешественник выбрал необычный. Трискутер. Похож на моторикшу, но собран в Китае.Антон Кухта, путешественник:- 5 лет назад я путешествовал по Индии, и я тогда часто пользовался транспортом, который называется "тук-тук". И приехав в Россию, подумал было бы интересно осуществить такое путешествие на "тук-туке". Зашел на "доску объявлений", увидел, что есть в продаже такие технические средства, но у меня не было денег, поэтому я оставил эту историю на "потом".Несмотря на габариты - транспорт очень шумный.Свой трицикл Антон назвал мотыльком неспроста: на ямках и кочках - он словно "подлетает".- Трицикл с кабиной, здесь 150 кубиков объем, едет километров 70-80 в час, но я стараюсь не спешить, потому что слева-фуры, справа-ямы, впереди - колея и приходиться играть в шахматы.Во Владимире путешественника ждало первое испытание. У транспорта произошла утечка тока и аккумулятор не заряжался от генератора. Антон говорит, что мелкой загвоздкой не расстроен, ведь цель его путешествия - не только увидеть страну, но и показать: нет ничего, что может помешать достигнуть цели.Антон Кухта, путешественник:- В наше время добра не хватает, а мотылек несет добро и радость, поэтому мы делаем все возможное для поддержания, скажем так, морального духа людей, которые за этим следят.Путешественник рассказывает, приятно удивлен вниманием к себе на дорогах. Дальнобойщики уступают, а сотрудники ГИБДД жезлом и с улыбкой провожают в дальний путь.Антон Кухта, путешественник:- На трассе Санкт-Петербург-Москва мы познакомились с уникальной девушкой, которой 24 года, и она дальнобойщик. Она очень красивая, миниатюрная девушка, и при этом она ведет гигантскую фуру.Такому малогабаритному транспорту пробки не страшны. А до любых туристических мест можно добраться быстро и комфортно.За неделю путешественник смог "пролететь" на мотыльке тысячу двести километров - рекорд считают от столицы, но реальный старт путешествию дан в Санкт-Петербурге.Антон уверен, его масштабное путешествие станет примером для многих. Во Владивостоке он планирует быть через пару месяцев.Ангелина Свищ Илья Хлудов "Вести-Владимир"