Супружеская чета отправилась на отдых на Алтай.

Супружеская чета отправилась на отдых на Алтай.Максим Матвеев и Елизавета Боярская, как и многие россияне, в этом году предпочли отдых на Алтае. Пара уединилась на природе, поделившись с поклонниками несколькими снимками из отпуска.Артисты позируют на фоне живописных природных ландшафтов. При этом, судя по всему, пара предпочла роскошному отдыху жизнь в палатках. Детей на снимках не видно – возможно, пара решила устроить себе отпуск только вдвоем.Максим Матвеев и Елизавета Боярская – одна из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса. Супруги предпочитают не рассказывать подробности личной жизни и не афишируют семейную жизнь. Они воспитывают двоих детей – 11-летнего Андрея и 5-летнего Мишу.В одном из интервью Максим Матвеев признался, что готовился к родам. Он прошел курсы по осознанным родам вместе с Елизаветой Боярской, и это тот опыт, который должен пережит каждый мужчина.Помимо этого, по словам актера, они с женой не придают большого значения романтике. Артист часто дарит супруге цветы, но для него это само собой разумеющееся.