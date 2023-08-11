Смотрите в дайджесте:– В Судогодском районе прокурор добивается обустройства нормальной дороги в одну из деревень– В Гусь-Хрустальном от администрации города требуют ликвидировать

Смотрите в дайджесте:– В Судогодском районе прокурор добивается обустройства нормальной дороги в одну из деревень– В Гусь-Хрустальном от администрации города требуют ликвидировать несанкционированные свалки– На трех улицах Владимира, ведущих к вокзалам, ремонтируют тротуары– В День физкультурника в Гусь-Хрустальном откроют новый спортивный объект