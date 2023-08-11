Эксперты обсудят влияние мегапроектов на развитие мегаполиса.

Эксперты обсудят влияние мегапроектов на развитие мегаполиса.На площадке концертного зала "Зарядье" 24 и 25 августа пройдет деловая программа Московского урбанистического форума. Тема мероприятия – "Москва-2030. Город, устремленный в будущее".К участию приглашают всех интересующихся темой развития мегаполиса. Современные тренды обсудят эксперты в сфере делового развития. Запланирована онлайн-трансляция всех сессий.Акцент сделан на мегапроекты Москвы, которые создают основу для устойчивого развития города. В сессиях примут участие представители органов власти, архитекторы, девелоперы и предприниматели.Разработчики деловой программы опубликовали манифест, где отмечена важность сотрудничества для поиска инновационных решений.Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки находятся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж".Расписание событий доступно на . Посещение большинства мероприятий бесплатное.