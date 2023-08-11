Из окна пятого этажа одного из многоквартирных домов регионального центра выпал годовалый мальчик.

Из окна пятого этажа одного из многоквартирных домов регионального центра выпал годовалый мальчик. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.Малыш чудом выжил, однако получил тяжёлые травмы и сегодня находится в больнице, где ему оказывают квалифицированную медпомощь.Меж тем правоохранители организовали проверку по факту падения ребёнка. «Следователями проведён осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка в квартире, опрашиваются лица, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.