МегаФон предоставил «Российским железным дорогам» решение «Интеллектуальная обработка вызовов», которое позволяет передать искусственному интеллекту часть задач по подбору персонала.

МегаФон предоставил «Российским железным дорогам» решение «Интеллектуальная обработка вызовов», которое позволяет передать искусственному интеллекту часть задач по подбору персонала. Цифровой рекрутер проводит первичное общение с потенциальными сотрудниками и способен освободить от рутинных задач HR-специалистов.Сервис МегаФона интегрируется с платформой управления подбором персонала РЖД.Подбор, в которой содержится информация об открытых вакансиях. Система собирает отклики на них или выполняет поиск кандидатов по резюме. Голосовой робот МегаФона автоматически получает из РЖД.Подбор данные кандидата и совершает первичный звонок с предложением рассмотреть вакансию. Он рассказывает о должностных обязанностях, графике работы и других важных условиях.Если кандидат подтверждает, что вакансия ему интересна и подходят условия, голосовой робот МегаФона переводит звонок на сотрудника службы персонала РЖД, который назначает дату и время очного собеседования. После звонка робот автоматически сохраняет решение кандидата в РЖД.Подбор – HR-специалисты компании в любой момент могут уточнить информацию по каждому кандидату, а также проанализировать ожидания соискателей в целом.Голосовой робот, созданный на основе искусственного интеллекта, начинает общение по заранее разработанным сценариям, но подстраивается и обучается в процессе диалога. Он всегда обращается к кандидату по имени – и около 90% собеседников не отличают в процессе диалога робота от человека. Кроме того, голосовой помощник автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат на вакансию, сопоставляет информацию с часовым поясом и самостоятельно подбирает наиболее подходящее время для звонка.«РЖД – один из крупнейших работодателей в стране. При наших объемах найма с внешнего рынка труда, а это около 100 тысяч человек в год, автоматизация HR-процессов и роботизация рекрутинга – один из приоритетов кадрового блока. В настоящее время ИТ-решение от МегаФона в нашей компании используется в пилотном режиме. В месяц голосовой робот совершает более 8000 звонков. Этот инструмент позволил нам снизить нагрузку на HR-специалистов и сократить время первичной коммуникации с кандидатом. Также мы видим, что робот существенно повышает конверсию кандидатов, записанных на интервью», – отметил начальник департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов.«Интеллектуальные голосовые роботы уже активно используются бизнесом для автоматизации работы колл-центров. Однако с развитием технологий искусственный интеллект может брать на себя более широкие задачи, освобождая сотрудников от сложных рутинных операций. Робот будет полезен не только бизнесу – он может охватить большую аудиторию, чем сотрудники HR-подразделения – но и самим соискателям. Голосовой ассистент предоставляет кандидатам информацию о вакансии в выверенных и точных формулировках, что удобно для восприятия, способен ответить на вопросы и поддержать разговор, и мы уверены, что такое решение будет востребовано», - отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.Реклама.