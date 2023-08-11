Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проверил ход работ на важнейшем социальном...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проверил ход работ на важнейшем социальном объекте.В Коврове продолжается строительство новой школы, а в поселке Мелехово уже к конце сентября после масштабной реконструкции откроется Ковровская районная больница.Важнейшие социальные объекты посетил глава региона Александр Авдеев. Какие поручения дал, расскажет Мария Платанюк.В ковровском микрорайоне Салтаниха кипит большая стройка. Новая школа на тысячу сто мест возводится по национальному проекту "Образование". Ход работ на важнейшем социальном объекте-эта школа, как воздух нужна Коврову- лично оценивает губернатор Александр Авдеев.Авдеев:- Работ сделано на какой объём?- 60 процентов, 62 процентаЗдание полностью обрело внешние контуры. Задача- процесс ускорить. Срок открытия сдвигается на 2024-ый, но в перспективе школа в Салтанихе станет одной из самых просторных, красивых и современных во Владимирской области.- Можем сейчас по лестнице подняться в актовый зал, все стяжки сделаныГлава региона осмотрел учебные классы, будущую столовую, бассейн,актовый и спортивный залы. У школы будет свой стадион. С баскетбольной, футбольной и волейбольной площадками. Губернатор Александр Авдеев поручил как можно быстрее приступить к благоустройству.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Если вы сейчас 15-ого августа не начнёте твёрдое покрытие делать, ну всё. У вас ещё грунт надо вывезти, завозить надо грунт.В беседу включается Пузанов:- Часть работ сделали. Между блоками положили все канализационные колодцы. Представьте график производства работ по благоустройству, прям начиная с 15-ого августа.На объекте проведена разводка электросети, монтируется тепловой пункт, прокладываются трубы. За месяц строители должны сделать входную группу. Здание новой ковровской школы, в определенном смысле -"рекордсмен". В том числе и по метражу, подчёркивает советник губернатора по строительству Виктор Пузанов.Виктор Пузанов, советник губернатора Владимирской области по строительству:- Строительный объём здания огромный. 97, 7 тысяч метров кубических. 19 тысяч из них- ниже нуля. Здание кирпичное, кровля, железобетонные плиты, перекрытия. Утепление, стяжки, естественно. 2 слоя. Кровля на сегодняшний день сделана на 70 процентов 2 слоя. Работы идут полным ходом.А это уже посёлок Мелехово. Ковровская районная больница - на финальной стадии реконструкции. Внешние работы практически закончены. Готовы коммуникации. Заасфальтирована территория. Впереди- внутренняя отделка, поставка оборудования и мебели. Свои двери после "преображения" больница распахнёт 30 сентября. Этого очень ждут и пациенты, и медицинский коллектив.Вадим Петров, исполняющий обязанности главного врача Ковровской районной больницы:- Площадь учреждения увеличится в 3 раза. С двух тысяч квадратных метров до шести тысяч. Это очень важно, будет всем комфортно. Здесь соблюдаются все стандарты. То, что касается сейчас лечебных учреждений.Людмила Никитина, помощник депутата Государственной Думы Игоря Игошина:- Губернатор держит на постоянном контроле и строительство, и реконструкцию. Думаю, что уже в этом году мы справим новоселье в Мелехово. В центральной современной районной больнице.Ковровская районная больница будет оборудована по последнему слову "медицинской техники". Впервые здесь появятся маммограф, флюорограф и другие аппараты последнего поколения.Мария Платанюк "Вести-Владимир"