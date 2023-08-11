Мэр Владимира Дмитрий Наумов проверил подготовку школ к 1 сентября Готовность школ к 1 сентября на...

Мэр Владимира Дмитрий Наумов проверил подготовку школ к 1 сентябряГотовность школ к 1 сентября на контроле главы областного центра Дмитрия Наумова. Мэр Владимира сегодня побывал в нескольких учебных заведениях. Репортаж Веры Куликовой.Парты еще пусты, но пора для учителей - уже горячая. До Дня знаний- обратный отсчёт. Готовность школы № 29 к новому учебному году оценивает глава Владимира Дмитрий Наумов. Директор Екатерина Плышевская рассказывает: в школе установили новую металлическую дверь, ждут подоконники. Классы- уже в полном порядке. К школе дети и педагоги относятся бережно. И хотя учебному заведению 65 лет, внутри- чисто, красиво и современно.Екатерина Плышевская, директор средней школы №29 г. Владимира:- В этом году у нас планируется 870 детей. У нас сейчас в первые классы около 115 человек, то есть мы открываем 4 первых класса. Мне кажется для такого старого района это достаточное количество.Школа-с традициями. Ее гордость- музей, созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главные его герои- педагоги-фронтовики. В этой галерее- и владимирские заводы, которые ковали оружие победы. Патриотическую работу, которую ведёт школа, высоко оценил глава Владимира Дмитрий Наумов. Мэр подчёркивает: посещение учебных заведений- не проверка. А совместная разработка перспектив развития. И решение проблем.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Очень много на встречах, на приемах приходят граждан с обращением, что есть потребность в продлёнках, есть нежелание идти во вторые смены и в связи увеличением тех или иных микрорайонов мы понимаем все равно без перераспределения детей, без дополнительного строительства новых школ проблему мы эту не решим! )) К 1-ому сентября готовится и владимирский промышленно-коммерческий лицей. "Кузница" математиков, известная в регионе и за ее пределами. Классы по информатике оборудованы новейшими компьютерами. Дети мечтают здесь учиться.Валерий Емельянов, директор Владимирского промышленно-коммерческого лицея:- У нас очень дружелюбная атмосфера в лицее. Потом мы уже детей приучаем к тому, что это их забота учиться. Мы только помогаем! У нас даже лозунг есть. Здесь никого не учат, здесь помогают тем , кто хочет!По словам директора лицея Валерия Емельянова, власти Владимира всегда приходят на помощь. В этом году на бюджетные средства отремонтировали коридоры. Всего на территории областного центра 150 общеобразовательных учреждений. На их подготовку к новому учебному году выделено 79 миллионов рублей.Вера Куликова, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".