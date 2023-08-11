Женщина сама списала деньги с банковской карты приятеля, когда тот доверил ей свой телефон. Житель Мурома обратился в полицию. 2 августа 36-летний мужчина сообщил сотрудникам

Женщина сама списала деньги с банковской карты приятеля, когда тот доверил ей свой телефон. Житель Мурома обратился в полицию. 2 августа 36-летний мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что с его карты пропали 90 тысяч рублей. В полиции выяснили – к краже может быть причастна женщина, с которой потерпевший накануне проводил вместе время в кафе. Когда