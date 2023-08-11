На обновлённой спортивной площадке владимирской школы прошел товарищеский матч по...

На обновлённой спортивной площадке владимирской школы прошел товарищеский матч по футболу.Товарищеский матч по футболу прошёл на обновленной спортивной площадке школы № 6 областного центра. На ней появилось современное резиновое покрытие.Ирина Гуськова, директор школы № 6 г. Владимира- Это даст возможность заниматься не только нашим детям в хороших условиях спортом, но и, наверное, приблизит всех детей микрорайона к тому, что они полюбят спорт.Роман Мусихин, депутат Совета народных депутатов г. Владимира- Закончили первый этап благоустройства в школе № 6. Сделали новое резиновое покрытие и у нас получилось вот такое замечательное футбольное поле. Проводим товарищеский матч. Уверен, что на этом поле и впредь будут проходить футбольные матчи между футбольными командами.Прежняя площадка прослужила 13 лет, но пришла в негодность. Теперь же благодаря обновленному покрытию у школы появятся новые "спортивные" возможности. Качество поля смогли оценить участники игры. Товарищеский матч с владимирской командой провели волонтёры "Молодой гвардии" и депутаты "Единой России". Победу со счётом 3:2 одержали владимирские футболисты.Дарья Козлова, участница товарищеского матча:- Упорная борьба у нас была. Всё-таки не 3:0. Дружественная обстановка была, спасибо соперникам за игру и дружелюбие.Павел Кутузов, участник товарищеского матча:- Хорошо, что на школьных территориях появляются такие площадки. Я очень надеюсь, что этот опыт будет перениматься другими школами и в других школах будут появляться такие же классные площадки.