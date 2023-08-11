Во Владимире стартовал ремонт тротуаров на привокзальных улицах.

Во Владимире стартовал ремонт тротуаров на привокзальных улицах. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Сегодня пешеходные зоны обновляют на Коммунальном спуске напротив гостиницы «Владимир», на улице Карла Маркса и Вокзальном спуске. В настоящий момент дорожные рабочие уже уложили щебёночное основание тротуаров и установили бордюрные камни.В ведомстве отмечают, что после ремонта пешеходные дорожки станут несколько выше, нежели прежде. Это должно увеличить безопасность жителей и гостей города.