Всего дорожники собираются обновить для пешеходов около 500 метров. Как сообщается в сообществе Минтранса области в соцсетях, рабочие установили бордюрные камни и устроили щебеночное

Всего дорожники собираются обновить для пешеходов около 500 метров. Как сообщается в сообществе Минтранса области в соцсетях, рабочие установили бордюрные камни и устроили щебеночное основание на Коммунальном спуске напротив гостиницы «Владимир», улице Карла Маркса от Коммунального до Вокзального спуска и на самом Вокзальном спуске. Он ведёт непосредственно на привокзальную площадь. Пешеходы на время ремонта передвигаются