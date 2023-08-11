Всего дорожники собираются обновить для пешеходов около 500 метров. Как сообщается в сообществе Минтранса области в соцсетях, рабочие установили бордюрные камни и устроили щебеночное
<a href="https://33live.ru/novosti/11-08-2023-na-trex-ulicax-vladimira-vedushhix-k-vokzalam-remontiruyut-trotuary.html" target="_blank">На трех улицах Владимира, ведущих к вокзалам, ремонтируют тротуары</a> - Всего дорожники собираются обновить для пешеходов около 500 метров. Как сообщается в сообществе Минтранса области в соцсетях, рабочие установили бордюрные камни и устроили щебеночное
[url=https://33live.ru/novosti/11-08-2023-na-trex-ulicax-vladimira-vedushhix-k-vokzalam-remontiruyut-trotuary.html]На трех улицах Владимира, ведущих к вокзалам, ремонтируют тротуары[/url] - Всего дорожники собираются обновить для пешеходов около 500 метров. Как сообщается в сообществе Минтранса области в соцсетях, рабочие установили бордюрные камни и устроили щебеночное