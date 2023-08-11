Девять жителей Владимирской области получили государственные награды за героизм и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции.

Девять жителей Владимирской области получили государственные награды за героизм и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Медали землякам вручали во время проводов очередной группы бойцов на службу по контракту. Первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов отметил, что владимирцы всегда вставали на защиту Отечества, пожелал военнослужащим здоровья и успехов в ратном труде.В тот день медаль «За отвагу» получил 26-летний вязниковец Александр. Молодой человек провёл в зоне СВО 3 месяца и успел показать себя настоящим воином. Вернувшегося домой мужчину ждала ещё одна приятная новость: у него родился сын.