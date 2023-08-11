Народные приметы на 12 августа. О чем просили святого мученика Иоанна Воина в Силин день В субботу...

Народные приметы на 12 августа. О чем просили святого мученика Иоанна Воина в Силин деньВ субботу 12 августа 2023 года Православная церковь почитает память святого мученика Иоанна Воина, а также а также Силуан и Сила. От этого и пошло название Силин день.У Иоанна просят заступничества от врагов и недругов, обиженные, невинно осужденные, просят утешения скорбящие.Святому молятся о возвращении краденого, нахождении пропавших людей, освобождении из неволи, наказании тех, кто поступает неправильно, обижает слабых, использует свою силу во зло.Что можно делать в Силин день?12 августа с первыми лучами солнца принято выходить на улицу и бродить босым по зеленой траве, шепотом прося у нее излечения от всех недугов, как физических, так и душевных.Благоприятный период для переезда, смены рода деятельности, а также путешествий.В этот день было принято снимать урожаи, делать заготовки, например, квас или варенья из ягод.Что нельзя делать в Силин день?Нельзя жадничать, проявлять скупость, отказывать в помощи — привлечь к себе финансовые или семейные проблемы.Не разрешается в Силин день переедать. Тот, кто нарушит запрет, в будущем столкнется с голодом.Нельзя лениться, проводить день в безделии — проблемы и неприятности будут накапливаться как снежный ком.Народные приметы на 12 августа 2023 годаПасмурно и холодно — дождя не будет.Сильное мерцание звёзд — к ливню.Вечером дождь моросит и наблюдается ветреная погода — дождь затянется надолго.Духота — к дождю.Насекомые особенно приставучие и кусачие — перед осадками.Порывистый ветер — завтра будет ясно.Куры взлетают на большую высоту — перед дождём.Кошка уснула посреди комнаты — будет тепло и солнечно.Фото pxfuel.com