За его основу решили взять льва с Дмитровского собора
Первую версию бренд-бука Владимира представили на обсуждение городские власти. Как сообщает , финальную версию собираются показать горожанам на Дне города 2 сентября.
За основу логотипа города решили взять льва с Дмитровского собора. Довольно консервативно, ведь он уже используется в брендах Владимирской области, Владимирского академического театра, Владимирского госуниверситета и других учреждений.
Ну и слоган «Владимир — город с богатой историей» только подчеркивает акцент на традиционности.
Напомним, День города во Владимире в первые выходные сентября.