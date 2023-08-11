За его основу решили взять льва с Дмитровского собора

Первую версию бренд-бука Владимира представили на обсуждение городские власти. Как сообщает , финальную версию собираются показать горожанам на Дне города 2 сентября.За основу логотипа города решили взять льва с Дмитровского собора. Довольно консервативно, ведь он уже используется в брендах Владимирской области, Владимирского академического театра, Владимирского госуниверситета и других учреждений.Ну и слоган «Владимир — город с богатой историей» только подчеркивает акцент на традиционности.Напомним, День города во Владимире в первые выходные сентября.