Звезда кино СССР Вера Васильева умерла совершенно внезапно. Три советские актрисы ушли одна за другой.

Звезда кино СССР Вера Васильева умерла совершенно внезапно. Три советские актрисы ушли одна за другой.Первая отошла в мир иной Ирина Мирошниченко. Ее похоронили 7 августа, а на следующий день скончалась всесоюзная любимица Юлия Борисова. Цепочку странных смертей замкнула Вера Васильева. Внезапное ухудшение состояния привело к остановке сердца 9 числа.Прощание с ней начнется в субботу в Театре Сатиры. Предать тело земле решено на Новодевичьем кладбище, передает .Вера Васильева будет похоронена после отпевания. Церковный ритуал заказан в Храме Христа Спасителя, который стоит на мистическом участке. Раньше он назывался Чертольем, представляя собой глубокий овраг с протекающей вдоль зловонной рекой, где будто бы обитала нечисть.При Иоанне Грозном в Чертолье стоял монастырь, который перенести решил лишь император Николай I, причем против воли священнослужителей. По известной легенде, возмущенная игуменья прокляла территорию, когда покидала обитель, а все попытки облагородить участок и сделать прибыльным были тщетны.Бытует мнение, что Храм Христа Спасителя стал попыткой остановить чертовщину, да и место специально отмаливали. Но прошлого не воротишь, а 12 августа на проклятом месте будет панихида по советской актрисе. Учитывая, что Вера Васильева умерла по загадочному стечению обстоятельств, старинная легенда все меньше кажется простой выдумкой.