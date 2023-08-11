Мастер поможет решать бытовые проблемы совершенно бесплатно

«Социальный мастер» поможет решить бытовые проблемы пожилым владимирцам. О внедрении новой технологии рассказала министр соцзащиты региона Любовь Кукушкина.По ее словам, «социальные мастера» работают в рамках договора с благотворительным фондом «Старость в радость». Мастер абсолютно бесплатно починит розетку, подклеит обои или поможет с другими бытовыми неурядицами.Воспользоваться этой услугой смогут те, кто состоит на социальном обслуживании во Владимирском комплексном центре.Напомним, больше всего денег жители Владимира тратят .