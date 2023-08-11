В ее состав вошли 23 человека.

Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию по соглашению о групповом безвизовом обмене, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ."Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года. На следующей неделе ожидается прибытие новых групп туристов из КНР, которые отправятся на отдых в разные регионы страны", - отмечается в сообщении.Торжественная встреча группы туристов из города Сиань проходит в московском аэропорту Шереметьево. Туристов ждет насыщенная недельная программа в Москве и Санкт-Петербурге с посещением главных достопримечательностей двух городов, после чего они вернутся в Китай, рассказали в министерстве.Российские туристы уже на следующей неделе смогут отправиться в Китай в рамках группового безвизового механизма, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев."Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов", - сказал Кондратьев, слова которого приводят в пресс-службе министерства.Для оформления группового тура необходимо обратиться в турагентство, которое занимается организацией таких поездок, отметили в министерстве.