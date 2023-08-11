Правоохранители требуют от администрации Гусь-Хрустального убрать несанкционированные мусорные свалки.

Правоохранители требуют от администрации Гусь-Хрустального убрать несанкционированные мусорные свалки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Кучи отходов были обнаружены в районе улицы Химзаводской. Здесь сваливали строительный хлам, пришедшую в негодность мебель, ветки, бумагу, картон и прочий мусор. В адрес главы городской администрации было внесено прокурорское представление, однако необходимых мер по устранению нарушений местные власти не приняли.«При этом, только за истекший период 2023 года в границах г. Гусь-Хрустальный зарегистрированы 7 пожаров, обусловленных возгоранием твердых бытовых отходов, строительного мусора, сухих деревьев, кустарника и прочих горючих материалов на земельных участках, право распоряжения которыми осуществляет орган местного самоуправления», - подчёркивает ведомство.Сегодня прокурор Гусь-Хрустального обратился в суд с требованием обязать горадминистрацию ликвидировать незаконные свалки.