Адаптация популярного турецкого мыла теперь снимается и в России.

Адаптация популярного турецкого "мыла" теперь снимается и в России.Год назад сериал "Постучись в мою дверь" гремел в русскоязычном пространстве. Даже те, кто не смотрел, прекрасно знали, кто такой Серкан Болат и что он обязательно должен прогуляться по бизнес-центру в наручниках с любимой.Когда сериал закончился, многие вздохнули с облегчением, ведь наконец-то история закончилась и можно заняться своими делами, не пытаясь судорожно досмотреть 52 практически по часу. Но российские киноделы решили, что расслабляться гражданам рано, поэтому приступили к отечественной адаптации турецкого сериала.Русского Серкана сыграет Никита Волков, а Эду — Лиана Гриба. Режиссером многосерийной ленты выступил Всеволод Аравин. Он в восторге от исполнителя главной роли и уверен, что актер справится со своей задачей на все сто процентов.Правда, когда появилась новость о начале работ над российской версией "Постучись в мою дверь", в Сети прокатилась волна возмущений. Многие не оценили идею переснять турецкий хит, посчитав, что в России можно сделать что-то свое, тем более оригинал и так все посмотрели.Однако режиссер Всеволод Аравин со зрителями не согласен. Он сравнил сериал с "Гамлетом" Уильяма Шекспира."Есть разные жанры. "Гамлет" был написан 400 лет назад, но до сих пор его ставят в театрах. Зачем? Потому что, пьеса — это пьеса, а спектакль — это ее видение. Заинтересовал как материал для другой постановки, который можно увидеть иначе. Я не ставлю задачу переплюнуть турков", – поделился кинодел.