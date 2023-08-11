Синоптики рассказали жителям Владимирской области о спаде жары в регионе. 12 августа в регионе...

Синоптики рассказали жителям Владимирской области о спаде жары в регионе.12 августа в регионе ожидается до 29°C тепла днём, а вечером — 19°C. В некоторых городах Владимирской области температурные значения в ночь с 12-го на 13-е августа опустятся до 15-17°C.Влажность — 68%. Давление — 751 мм.рт.ст. Ветер — юго-восточный, до 3 метров в секунду.Но при этом синоптики «Гидрометцентра» предупреждают, что уже 12 августа поднимающийся с юга циклон принесет заметное похолодание и осадки. Если Москву они "накроют" в субботу, то до Владимирской области "доберутся" чуть позже — к 13 августа.Температурные значения опустятся до 24-26°C тепла. Но это, правда, не станет «отправной точкой» для резкого похолодания.На следующей неделе владимирцев вновь ждёт неустойчивая погода и грозы.Народный прогноз погоды и приметы на 12 августа:«Мелкий дождь при сильном ветре – к затяжному ненастью», «Частые грозы в августе – к долгой осени», «Звезды сильно мерцают в предрассветном небе – к дождю», «Много рябины поспело – к дождливой осени и ранней, морозной зиме».Фото: pxfuel.com