Смотрите Вести в 14.40: чем ошибка в реестре грозит отцу-одиночке из Камешковского района?
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Смотрите "Вести" в 14.40: чем ошибка в реестре грозит отцу-одиночке из Камешковского района?
На два хозяина
- Купил землю, поставил там магазин. Чем ошибка в реестре грозит отцу-одиночке из Камешковского района?
Поворот не туда
- Целая поляна забытых игрушек. Кому предназначался груз, найденный в лесу под Муромом?
Гусь-Культурный
- И вторая жизнь социально-культурного центра Гусь-Хрустального. Что еще изменится в городе?