Смотрите Вести в 14.40: чем ошибка в реестре грозит отцу-одиночке из Камешковского района? На...

Смотрите "Вести" в 14.40: чем ошибка в реестре грозит отцу-одиночке из Камешковского района?На два хозяина- Купил землю, поставил там магазин. Чем ошибка в реестре грозит отцу-одиночке из Камешковского района?Поворот не туда- Целая поляна забытых игрушек. Кому предназначался груз, найденный в лесу под Муромом?Гусь-Культурный- И вторая жизнь социально-культурного центра Гусь-Хрустального. Что еще изменится в городе?