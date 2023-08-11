Выделен грант на дополнительную реабилитацию водной артерии столицы.

Выделен грант на дополнительную реабилитацию водной артерии столицы.В Москве проведут дополнительные работы по реабилитации Москвы-реки в рамках программы возрождения речного транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Средства выделены на подъем и буксировку незаконно отстаивающих и затонувших судов и объектов. Также работы пройдет в Серебряном бору, на Борисовских прудах и Химкинском водохранилище, в Кожуховском и Нагатинском затонах.На временное хранение в Южный речной порт и Бутаковский залив переместят более 25 незаконно отстаивающих объектов. От владельцев потребуют компенсировать затраты города на проведение работ.Градоначальник отметил, что с 2011 года в акватории убрали более 50 незаконных объектов, которые были опасны для судоходства и экологии. По его словам, модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода позволила снизить содержание в воде аммонийного азота на 70%, нефтепродуктов и металлов – в два раза.В Москве за последние годы благоустроено более 65 километров набережных. Около 33% береговой линии Москвы-реки соответствует современным стандартам.Мэр столицы ранее о развитии пляжного отдыха в Москве. Этим летом в два раза увеличена зона отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале, а рядом с парком развлечений "Остров мечты" появилась самая большая пляжная зона в Европе.