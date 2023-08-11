«Музей Ивана Грозного» является хранителем богатейшей истории, связанной с неповторимой архитектурой Александровской слободы.

«Музей Ивана Грозного» является хранителем богатейшей истории, связанной с неповторимой архитектурой Александровской слободы. В День строителя уместно вспомнить о том, кто Слободу строил и в чем ее особенности.«... Лета 7022(1513) декабря 11 дня освящена была церковь Покрова св. Богородицы в Новомъ селе Олександровскомъ, тогда же князь и великий во двор вшел...». Основанный в 1513 году Александровский кремль стал историческим ядром современного Александрова. И в этом году они отмечают свое 510-летие.Загородная резиденция в Слободе была построена по велению великого московского князя Василия III за один строительный период - 1508 - 1513 гг. Ее возводили лучшие русские и итальянские зодчие по образцу Московского Кремля и королевских замков Европы. Она отличалась роскошью отделки, приводившей в восторг побывавших здесь в XVI в. иностранцев. Например, датский посол Якоб Ульфельдт, бывший в Слободе в 1578 г. на приеме у Ивана Грозного, написал о ней, что это «крепость пространная и великолепная, сделанная из камня и рвами окруженная, имеющая три богатых храма».Специалисты считают, что на момент переселения сюда Ивана IV в 1564 г., Государев двор представлял собой хорошо укреплённую крепость, окружённую высокими стенами с башнями, земляным валом и оборонительным рвом. Археолог М.В. Фролов в ходе раскопок установил, что крепостные стены Слободы были сделаны так, как это описано у немца-опричника Штадена: «стены сделаны из деревянных балок, встроенных друг в друга и заполненных землей. Деревянный больверк обложен каменной стеной толщиной в 1 кирпич от земли до верхнего оборонительного хода во избежание пожара».Т.А. Данилова, заведующий отделом по охране памятников и охраняемой территории музея-заповедника «Александровская слобода» рассказывает: «На территории Слободы находились соединённые между собой белокаменными арочными галереями: главный собор, колокольня-звонница, Большой Тронный зал, домовые храмы правителей и их супруг, царские дворцы, жилые терема. На гравюре из книги воспоминаний Ульфельдта кроме храмов и звонницы просматриваются три отдельных комплекса несохранившихся ныне строений: покои царя, царицы и их сыновей.Кроме того, на территории Слободы имелись хозяйственные службы и фруктовый сад. Здесь располагались и казенные ведомства: Разбойный, Разрядный, Розыскной, Посольский приказы, скрипторий, типография, певческая школа. Собственно, это было целое многолюдное поселение, которое в официальных документах именовалось как «Новый град Слобода». Основываясь на археологических открытиях, к.и.н. С.В. Томсинский обосновал, что Слобода была уникальна уже тем, что выполняла функции дворцового города – первого в Московском царстве. Эту идею через почти 200 лет применил Петр I при строительстве Петергофа».На протяжении столетий ансамбль Александровского кремля неоднократно достраивался и перестраивался, особенно в XVII-XIX вв., но основная планировка осталась неизменной. От самобытных дворцово-храмовых архитектурных сооружений XVI в. до нас дошли три дворцовые церкви на погребах и подклетах, пять смежных с ними малых палат, церковь «под колоколы» и часть окружавших Государев двор крепостных валов.Из всех строений самое грандиозное и величественное - Троицкий собор. Первоначально он был освящен как Покровский и именно с ним связано первое документальное упоминание об Александровской слободе. Как считает архитектор В.В. Кавельмахер, почти 30 лет посвятивший изучению памятников Александровской слободы, это был третий по величине храм после Успенского и Архангельского соборов Московского Кремля. Его размеры - 19,5х19,5 м, а высота с закомарами - 16 м от уровня земли. Храм является сакральной копией Троицкого собора в Троице-Сергиевой обители, но при этом он итальянизирован - с трех сторон окружен белокаменной галереей.Рядом с собором при Василии III была выстроена столпообразная капелла со звоничным ризалитом - Церковь Алексея Митрополита «под колоколы». К невысокому строению примыкала многопролётная звонница. Иван IV поступил с ней мудро – вместо сноса он повелел ее надстроить. Так после покорения Великого Новгорода в 1570-х годах над капеллой на 56 метров вознеслась Распятская церковь-колокольня как символ политических побед самодержца. По мнению Кавельмахера, это было самое высокое подколоколенное сооружение того времени. Кроме того, судя по обнаруженной часовой каморе, это была самая ранняя городская часобитня.Архитектурный комплекс Александровской слободы интересен тем, что имеет сразу два шатровых храма. Кроме Распятской колокольни Покровская церковь также имеет шатровое навершие. Первоначально она была освящена как «церковь Троицы на дворце». Ее древнейшим ядром является Домовый храм московских государей, выстроенный «на погребах» и подклетах с примыкающими дворцовыми палатами. В.В. Кавельмахер указывал на то, что это первый каменный шатровый храм в России, предшественник церкви Вознесения в Коломенском. По указу Ивана Грозного шатер Покровской церкви был расписан. Во фресках воплощена идея царской богоизбранности. Исследовавший фрески искусствовед Д.В. Сарабьянов обосновал, что это единственный сюжетно расписанный шатер, не имеющий аналогов в русском искусстве.В результате археологических раскопок было обнаружено, что мужскую половину двора - Покровскую церковь – и женскую – Успенскую церковь – соединяла крытая арочная галерея. Домовый храм великой княгини, а затем жен Ивана IV - удивительно пропорциональное по формам архитектурное сооружение. Она выстроена на высоких белокаменных погребах, некогда служивших хранилищами. Изначально церковь была одноглавой, привычное сегодня пятиглавие появилось после 1570-х годов. С южной и западной сторон храма находилась белокаменная галерея, арки которой в XVII веке были заложены кирпичом.Археологи открыли, что Слобода была выстроена из красного большемерного кирпича и белого камня. Фасады дворцов украшали изразцы. Крыши имели такое же покрытие, что и в Московском Кремле, - черепицу лотковую и «лемеховую». Керамические полы имитировали итальянские мраморные.Результаты археологических исследований подытожила зам. директор по науке музея-заповедника «Александровская слобода» М.К. Рыбакова: «За 40 лет были раскопаны кладки 7-ми каменных дворцовых построек начала XVI в. и 6-ти Грозненского времени. Среди них открыто местоположение Большой Тронной палаты Ивана Грозного, примыкавшей к ней Столовой палаты, остатки дворца Елены Глинской и белокаменной галереи дворца Василия III, определено местонахождение дворцов царевичей Ивана и Федора. Но, как следует из отчетов, это составляет «менее 20% от реально существовавшей площади гражданской застройки... ». Работы по изучению средневекового архитектурного наследства предстоит еще очень много, но выявленные постройки и строительные материалы являются дополнительным подтверждением вывода В.В. Кавельмахера, что это был «... второй по величине, красоте и богатству Государев двор, комфортабельный и надежно укрепленный дворцовый ансамбль, лишь немногим уступавший Большому Кремлевскому дворцу в Москве».Александровская слобода изначально предназначалась для пребывания здесь исключительно царя и его приближенных. Но вокруг нее сформировался посад и ремесленные слободы, давшие начало городу. А качество средневекового строительства было на таком высоком уровне, что и через пять столетий мы можем любоваться результатом работы зодчих XVI века.А. Шуйский.