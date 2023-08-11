Мадонна Луиза Чикконе женщина в почтенном возрасте, но есть у нее еще порох в пороховницах!

Мадонна Луиза Чикконе женщина в почтенном возрасте, но есть у нее еще порох в пороховницах!Несколько недель назад американская певица итальянского происхождения была госпитализирована в больницу в бактериальной инфекцией неясного происхождения. По информации в западных СМИ, 64-летнюю звезду нашли на полу в спальне. Она лежала без сознания.В больнице Мадонну подключили к аппарату ИВЛ. Врачи несколько недель пытались стабилизировать состояние артистки. Точная причина случившегося не раскрывается: по одной информации ей стало плохо из-за недолеченной простуды, по другой – дело в сепсисе после многочисленных хирургических вмешательств.К счастью, воспаление удалось победить, и Мадонна вернулась домой и к подготовке своего тура в честь юбилея. Через неделю, 16 августа, звезде исполнится 65 лет. Но кто даст?В личном блоге с картинками пережившая реанимацию артистка выставила напоказ свои прелести. Затянутая в корсет Мадонна позирует на унитазе в своей уборной, демонстрирует золотой "обвес" и яркий макияж. Сразу видно, что "старушка" не сдает позиций.В комментариях мнение поклонников разделилось. Некоторые призывают звезду изменить образ жизни после неприятностей со здоровьем, другие же восхищаются смелостью и поощряют откровенный контент.