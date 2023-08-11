В Александрове вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте немаркированной табачной...

В Александрове вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте немаркированной табачной продукции на 1,3 млн рублей.Установлено, что в декабре прошлого (2022 года) женщина приобрела по низкой цене более 11 тысяч пачек сигарет различных марок и наименований. Далее она выставила их на продажу в арендованном магазине.8 февраля 2023 года «преступная деятельность осужденной пресечена сотрудниками полиции», сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил предпринимателю штраф - 400 тысяч рублей.Теперь контрафактная табачная продукция (стоимостью почти 1,3 млн рублей) подлежит уничтожению.Фото: pxfuel.com