В эту субботу, 12 августа, в Гусь-Хрустальном откроют “умную” спортивную площадку. Она будет располагаться на территории школы №4. “Умная” спортплощадка – второй такой объект во

В эту субботу, 12 августа, в Гусь-Хрустальном откроют “умную” спортивную площадку. Она будет располагаться на территории школы №4. “Умная” спортплощадка – второй такой объект во Владимирской области. Первую открыли в Юрьевце в начале июня. Отличие инновационной площадки от обычной в том, что она оборудована специальным мультимедийным комплексом, который может выстроить персональную программу тренировок. Также компьютер