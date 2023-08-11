В Гусь-Хрустальном обсудили проекты благоустройства города Ремонт Единого социально-культурного...

В Гусь-Хрустальном обсудили проекты благоустройства городаРемонт Единого социально-культурного центра в Гусь-Хрустальном и строительство крытого футбольного манежа. Эти проекты сегодня обсудили на очередном выездном заседании Экспертного совета программы развития Владимирской области. Слово Александру Сыпченко.Гусевчане уже несколько лет не видели новых постановок и концертных программ. Кружки, секции, студии - в этот ДК когда-то ходил весь город. Сейчас здание простаивает, единый социально-культурный центр нуждается в капитальном ремонте. Программа развития Владимирской области должна вдохнуть в него новую жизнь.Анна Волкова, жительница жительница г. Гусь-Хрустальный:- Вся жизнь города в принципе происходит вот в этом здании и нам очень очень очень необходимо чтобы оно было в должном виде.Актовый зал и крышу центра полностью реконструируют. Обновят фойе, установят мягкие кресла, современное звуковое и световое оборудование. Средства на ремонт нужны большие - почти 300 миллионов рублей, но деньги обещают найти.Алексей Соколов, глава г.Гусь-Хрустальный:- Мы уже потратили средства местного бюджета на разработку проектно-сметной документации на прохождении государственной экспертизы и теперь в рамках различных программ Владимирской области нам необходимо будет еще также дополнительно обеспечить софинансирование из местного бюджета.А это уже городской стадион "Грань". В местной спортивной школе занимается более 250 детей и взрослых. Вскоре здесь может появится крытый футбольный манеж. Площадка под строительство практически готова. Объект ценой 170 миллионов рублей стал лидером электронного голосования.Михаил Максюков, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Будет соответствовать всем нормам и всем стандартам. Это будет двухэтажное здание с собственной оборудованной котельной соответственно теплое и думаю, что ни одного чемпиона еще воспитает здесь школа "Грань".При поддержке проектов Правительством области, воплотить их можно будет в течении нескольких лет, говорит эксперт, председатель комиссии по культуре, искусству и культурно-историческому наследию Общественной палаты Владимирской области Татьяна Сдобникова.Татьяна Сдобникова, председатель комиссии по культуре, искусству и культурно-историческому наследию Общественной палаты Владимирской области:- Там есть большой потенциал, есть большое количество людей, которые в этом заинтересованы. Есть подрастающее поколение, которое посещает эти заведения.Реализация этих проектов, безусловно, сделает Гусь-Хрустальный более привлекательным, говорят эксперты. В обновленный культурный центр можно будет приглашать лучшие театральные коллективы и звезд эстрады. А в футбольном манеже - проводить спортивные соревнования федерального значения. Теплый прием болельщики и любители искусства гарантируют.Александр Сыпченко, Андрей Беляков, "Вести-Владимир"