В районе улицы Химзаводская прямо на земле без соблюдения необходимых требований размещается крупногабаритный мусор. Это показала проверка Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры. Главе

В районе улицы Химзаводская прямо на земле без соблюдения необходимых требований размещается крупногабаритный мусор. Это показала проверка Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры. Главе администрации города внесли представление, однако свалки так и не ликвидировали. При этом только в 2023 году на участках, за которые отвечают местные власти, произошло 7 пожаров. Загорались бытовые отходы, строительный мусор, сухие деревья и