На основании Указа губернатора Владимирской области от 10 августа 2023 года в Гусь-Хрустальном районе введён запрет на любительскую и спортивную охоту.

На основании Указа губернатора Владимирской области от 10 августа 2023 года в Гусь-Хрустальном районе введён запрет на любительскую и спортивную охоту. Об этом сообщила пресс-служба Госохотинспекции региона.Ограничения установлены из-за обнаруженного очага африканской чумы свиней. Запрет действует на территориях «Красной Зари», Давыдовского, Аксеновского, Курловского, Колпьевского охотхозяйств, а также Золотковского и Гусевского №3 охотучастков.«Просим заранее выбирать места для открытия летне-осеннего сезона охоты по водоплавающей дичи», - говорится в сообщении ведомства.