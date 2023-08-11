В Гусь-Хрустальном задержана женщина, которую подозревают в пособничестве мошенникам. Звонили...

В Гусь-Хрустальном задержана женщина, которую подозревают в пособничестве мошенникам.Звонили пенсионерам и обещали помочь "уйти от ответственности" их родственникам, якобы совершившим ДТП. 52-летняя жительница Судогодского района была курьером - забирала у доверчивых горожан деньги и переводила на счета злоумышленников.- Подхожу к квартире, мне дают пакет, я говорю, что я куратор. Разворачиваюсь и ухожу.Женщина дала признательные показания. И рассказала, что откликнулась на объявление о несложном и быстром заработке. Вычислить ее помогли две жительницы Гусь-Хрустального, подробно описавшие внешность злоумышленницы. Судогодской "курьерше" они передали около трехсот тысяч. Подозреваемая взятА под стражу, возбуждено уголовное дело. Фигурантку проверяют на причастность к аналогичным преступлениям во Владимире и в соседнем регионе.