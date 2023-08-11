В Камешковском районе отец-одиночка пытается отстоять свое право на законно купленный участок....

В Камешковском районе отец-одиночка пытается отстоять свое право на законно купленный участок. Чтобы прокормить детей, мужчина открыл в селе Высоково небольшой магазин хозтоваров. Правда, как потом оказалось, земля принадлежит другим людям. Где закралась ошибка? - выясняла Дарья Давыдова.Сломанный смартфон вот-вот заберет у Николая последнее семейное фото. Здесь Воронины еще вчетвером. Но и муж, и дети уже знают, что Мария тяжело больна. Через полгода любящий супруг станет отцом-одиночкой двоих сыновей.Николай Воронин, житель Камешковского района:- Для меня, если честно, всё было вообще сложно. Вообще всё. Делала всё жена. Я ничего не мог. Поесть - да, а остальное, ну как бы, ну как я с маленьким? Ему надо и разогреть, и отдельно что-то сделать. Я же в этом вообще ничего не понимал. Потихоньку. Я не знал, как стирать в стиральной машине.Снимок родителей, рядом - кадетская фуражка. Старший Матвей с гордостью показывает парадную форму. Мария хотела, чтобы сын стал военным.- Если у меня что-то отлетает, то я пришиваю пуговицы. А это вот была мамина форма полицейская.Младший Артем пока не говорит. Рот обычно занят едой.- Он ест вообще постоянно. Я сам в шоке на него иногда.Детей всюду отец вынужден возить с собой. Оставил работу. Забросил огород. Пытается ремонтировать дом. Семья живет на пенсию МВД по потере кормильца и на очень небольшие деньги, которые приносит сельский магазинчик в соседней деревне.В семейное дело Николай вложил все сбережения. Но развивать его не получается.- Ни рекламы, ничего нет. Разрешения на всё надо. Всё стараешься делать-делать, но с этими судами ничего и как бы.Предприниматель уже год пытается доказать, что тридцать две сотки под магазином достались ему законно. Есть и договоры купли-продажи, и выписки из ЕГРН, и межевой план. И копия иска от соседей, с которыми у Николая в прямом смысле пересеклись земельные интересы. Участки частично накладываются друг на друга.Денис Ломтев, начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Владимирской области:- Действительно, такие ситуации у нас часто встречаются в практике, когда ранее поставленный на кадастровый учет земельный участок и при формировании нового, то есть новое заинтересованное лицо. Зачастую, когда земли сельхозназначения не имеют ограждений, либо на местности границы не обозначены, происходят так называемые "накладки", которые впоследствии приводят либо к земельным спорам, либо стороны вынуждены решать этот вопрос в досудебном порядке.Договориться до суда у соседей не получилось. И теперь эта реестровая ошибка будет дорого стоить Николаю.Николай Воронин, житель Камешковского района:- Я за свой счет готов отмежевать землю в любом другом месте. В любом. Вот есть свободное место, я готов отмежевать эту землю. Им я предложил. Они не согласились. Они сказали, нет, вот это наша земля и ты у нас ее купишь по-любому.Елена, истец:- По идее, он нам не нужен. Я говорю прямо. Мы его все равно будем продавать. Эти участки продаются за 600-700 тысяч. Зачем мне в убыток продавать кому-то за двести тысяч? Ну, пусть будет.Суд постановил, что границы участков нужно уточнить в пользу истцов. Адвокаты Николая фактически выбросили "белый флаг". Хотя сам он надеется оспорить решение. Лишних денег у отца-одиночки нет ни на оплату судебных издержек, ни уж тем более - на покупку земли.Дарья Давыдова. Илья Хлудов. "Вести-Владимир"