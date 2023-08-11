В Коврове подрядчик, не выполнивший в срок ремонт кровли многоквартирных домов, заплатит крупный...

В Коврове подрядчик, не выполнивший в срок ремонт кровли многоквартирных домов, заплатит крупный штраф.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Выяснилось, что некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» заключён контракт на выполнение работ по ремонту крыш. Это касалось нескольких многоквартирных домов по улицам Барсукова, Васильева, Железнодорожная, Сосновая и Федорова в Коврове. Увы, результата в срок жители так и не увидели.После проверки прокурором в отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ»).В результате виновному было назначено наказание в виде штрафа — около 200 тысяч рублей.Сообщается, что в данный момент ремонт крыш всех многоквартирных домов всё же завершён.Фото-иллюстрация: pxfuel.com