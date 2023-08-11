В Коврове продолжается строительство новой школы на 1100 мест. Она возводится по нацпроекту...

В Коврове продолжается строительство новой школы на 1100 мест.Она возводится по нацпроекту "Образование".Ход работ оценил губернатор Александр Авдеев. На стройплощадке в микрорайоне Салтаниха Коврова глава региона осмотрел учебные классы, помещения столовой, бассейна, актового и спортивного залов. У школы будет свой стадион с футбольной, волейбольной и баскетбольной площадками. Сейчас работы выполнены на 60 процентов от общего объёма. Уложены полы с разводкой трубопроводов, проведена разводка электросети, монтируется тепловой пункт. Строителям поставлена задача за месяц сделать входную группу. А к 15-ому августа подрядчик должен представить губернатору готовый проект актового зала и разработать план благоустройства территории школы.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Если вы сейчас 15 августа не начнёте твёрдое покрытие делать, то всё. Вам грунт еще надо вывезти, завозить надо грунт. Большую часть работ сделали. Засыпали метр 60 высотой, положили все колодцы.Оценил губернатор Александр Авдеев ход работ и на еще одном важнейшем социальном объекте- в Ковровской районной больнице в посёлке Мелехово. Здесь завершается реконструкция. Внешне здание обрело завершённый вид, коммуникации готовы, заасфальтирована территория. Впереди- внутренние отделочные работы, установка оборудования и мебели. На масштабную "перезагрузку" направлено свыше 440 миллионов рублей.