В Муромской детской районной больнице открылся кабинет диетолога. Врач с 12-летним стажем будет разрабатывать схемы питания для пациентов с ожирением, анорексией и болезнями ЖКТ.

В Муромской детской районной больнице открылся кабинет диетолога. Врач с 12-летним стажем будет разрабатывать схемы питания для пациентов с ожирением, анорексией и болезнями ЖКТ. Врач-диетолог Эльвира Сергеевна Зудина уже проконсультировала первых маленьких пациентов детской больницы и их родителей. В Минздраве области рассказали о том, как проходит первичный прием. Из пресс-релиза Минздрава области Первичная консультация врача