В Муроме возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая сумела перевести 90 000...

В Муроме возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая сумела перевести 90 000 приятеля себе на счёт.Иногда свидание или просто встреча может закончиться уголовным делом. Так и произошло в Муроме.2 августа (2023 года) в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился 36-летний местный житель. Он рассказал, что с его банковского счета исчезли 90 000 рублей.Выясняя обстоятельства, сотрудники полиции установили, что к краже денег может быть причастна его 30-летняя знакомая (кстати, ранее судимая).Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Выяснилось, что с подозреваемой мужчина как раз встречался накануне в кафе.«После совместного отдыха в заведении женщина намекнула своему приятелю, что у нее нет денег на такси. Тогда потерпевший открыл в своем телефоне мобильное приложение банка и предложил ей самой перевести на счет нужную сумму...» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Увидев крупную сумму денег, женщина решила «рискнуть» и перевести себе не 300 рублей, а 90 000. И как оказалось, мужчина об этом узнал не сразу. Дело в том, что у него на телефоне отсутствовали смс-оповещения.Деньги приятеля безработная женщина успела потратить «на своё усмотрение».Как итог: в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».Фото: pxfuel.com