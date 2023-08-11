В музее-заповеднике Александровская слобода хранится коллекция швейных машинок Зингер. 172 года...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" хранится коллекция швейных машинок Зингер.172 года назад в августе 1851-ого года Исаак Зингер запатентовал швейную машинку. Солидная коллекция этих устройств хранится и в музее-заповеднике "Александровская слобода".В Россию фирма "Зингер" пришла в 1897-ом году, открыв филиалы по сборке и продаже швейных машин. Появление в конце 19-ого столетия в Александровском уезде железной дороги расширило ассортимент купеческих лавок. "Зингеровское" отделение открылось и в Александрове. Подтверждение- раритетное фото 1920-ых. На нём торговые представители "Зингера" на фоне местной конторы. В коллекции есть и каталог швейных машин начала 20-ого столетия. Логотип был растиражирован: за швейной машинкой сидит девушка в русском народном костюме. Хранится в "Александровской слободе" и документ из семейного архива купеческого рода Зубовых-Лавровских. Это счёт Марии Павловны Зубовой за покупку машинки. Казённый бланк с торговыми клеймами выдан компанией "Зингер" в мае 1881-ого года. Швейные машинки "крутились" в доме рукодельной хозяйки любого сословия